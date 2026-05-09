Pronostico Real Sociedad-Real Betis | niente tatticismi si stappa lo champagne
Domenica si gioca la partita tra Real Sociedad e Real Betis all’Estadio Municipal de Anoeta. La squadra locale cerca di riprendere il cammino dopo la vittoria in Coppa del Rey, che ha portato entusiasmo tra i tifosi. La Real Sociedad ha avuto alcune prestazioni non all’altezza nelle ultime settimane e ora punta a migliorare i risultati in campionato. La sfida si preannuncia senza troppi schemi tattici, con entrambe le formazioni in cerca di punti importanti.
Real Sociedad-Real Betis, i pronostici sulla sfida in programma all’Estadio Municipa de Anoeta Smaltita la sbornia per l’inattesa vittoria della Coppa del Rey, la Real Sociedad è chiamata a risollevare la china per lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo non proprio esaltante della stagione. Dopo aver battuto l’ Atletico Madrid ai rigori, infatti, gli uomini di Matarazzo hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare ufficiali disputate in Liga. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Un calo fisiologico, sotto molti aspetti, visto che Oyarzabal e compagni hanno già strappato il pass per la prossima edizione dell’Europa, ma al quale tutto l’ambiente vuole immediatamente reagire.🔗 Leggi su Ilveggente.it
Notizie correlate
Real Sociedad-Real Betis (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Buone possibilità per i Verdiblancos?Il Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto...
Real Sociedad-Real Betis (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin ospitano gli andalusiIl Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Pronostico Siviglia-Real Sociedad: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 LaLiga; Pronostico Sevilla - Real Sociedad: analisi e quote; Pronostico Real Sociedad - Real Betis: analisi e quote; UD Las Palmas - Real Valladolid | pronostico & migliori quote | 03.05.2026.
Pronostico Real Sociedad-Real Betis: niente tatticismi, si stappa lo champagneReal Sociedad-Real Betis, i pronostici sulla sfida in programma all'Estadio Municipa de Anoeta. I dettagli sul tavolo. ilveggente.it
Real Sociedad-Real Madrid, pronostico: Ancelotti con un occhio alla ChampionsIl Real Madrid corre spedito verso il 36esimo titolo di campione di Spagna. Sulla sua strada, a sei giornate dalla fine, c'è la Real Sociedad. Con una vittoria la squadra di Carlo Ancelotti potrebbe ... gazzetta.it
La Liga accende il sabato! Pronostici a gogo per Elche-Alavés, Sevilla-Espanyol, Atleti-Celta e Real Sociedad-Betis! Quali risultati vedremo Invia i tuoi pronostici su Fantaschedina #Calcio #Pronostico #Pronostici #Fantaschedina #LaLiga x.com
I pronostici delle partite di domenica 3 e lunedì 4 maggio, hanno dato risultati risibili, realizzando vincite potenziali per il 2,7% del costo totale di gioco (5,96 poste sulle 222 complessive, con un solo schema andato a segno): facebook