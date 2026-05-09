La partita tra Real Oviedo e Getafe si svolgerà domenica, nell’ambito della trentacinquesima giornata della Liga. Si tratta di un incontro in cui le due squadre cercano di ottenere punti importanti in vista delle ultime partite di campionato. Il match si giocherà in uno stadio di proprietà e sarà trasmesso in diretta televisiva. Entrambe le formazioni si presentano con roster completi, pronte a scendere in campo.

Real Oviedo-Getafe è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Ultimo in classifica con 28 punti, e una salvezza lontana nove lunghezze, sarà quasi sicuramente l’ultima domenica del Real Oviedo con la speranza di raggiungere la permanenza. Il Getafe ha altri obiettivi in testa, complicati ma non impossibili. E questo turn arriva proprio in soccorso della squadra ospite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante le ultime due sconfitte di fila, la formazione ospite è settima in classifica e quindi dentro la Conference League. Il sesto posto, inoltre, distante solamente tre punti – visto che la Spagna ha ufficialmente cinque partecipanti il prossimo anno alla Champions – garantirebbe l’accesso all’Europa League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Oviedo-Getafe: addio Liga

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