Le partite di andata dei quarti di finale di Champions League sono iniziate, con il Real Madrid e il Bayern Monaco protagonisti. Dopo il ko contro il Maiorca, il difensore ha ripreso gli allenamenti e si prepara alla sfida europea. La Liga sembra ormai una competizione conclusa per gli spagnoli, che ora si concentrano esclusivamente sulla massima competizione continentale. Le sfide promettono spettacolo e tensione tra le due squadre.

Al via le sfide di andata dei quarti di finale: Arbeloa, dopo il crollo con il Maiorca, ha come obiettivo soltanto questa coppa Possiamo anche dire subito che ormai Real Madrid e Bayern si dedicheranno soltanto alla Champions League, ma per due motivi diversi: gli spagnoli sembrano ormai fuori dai giochi nella Liga mentre ai tedeschi manca solo la matematica certezza del titolo in Bundesliga. E allora scopriamo pronostico e quote di Real Madrid-Bayern Monaco in programma martedì 7 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nell'ultimo turno della Liga il Real ha perso a Maiorca (2-1) nel corso del recupero e ha forse detto addio al campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real-Bayern, addio alla Liga per gli spagnoli c'è solo l'Europa: il pronostico

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Champions, Europa e Conference League su Sky: Real Madrid-Bayern e Barcellona-Atletico in CL, Bologna e Fiorentina protagoniste in EuropaDal 7 al 9 aprile l’andata dei quarti di finale delle tre competizioni UEFA in diretta su Sky e NOW.

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KO KASAN AKWAI ROBBEN DA RIBERY HAR YANZU A BAYERN MUNICH. Yanzu nake ganin jaridar marca ta wallafa cewar Harry Kane ya shirya karawa da Real Madrid ranar talata a Gasar champion league,mu ba shine a gaban mu ba kwata kwata ban facebook

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