La vittima di una sconfitta al Bernabeu, la Real Sociedad, affronta l’Oviedo sabato nella venticinquesima giornata della Liga. La squadra di casa vuole reagire subito dopo il risultato negativo e puntare a risalire in classifica. La partita si svolge nel momento in cui la Real Sociedad cerca di consolidare la posizione in zona europea, mentre l’Oviedo tenta di evitare la zona retrocessione. I tifosi attendono una risposta al recente passo falso, con la partita che si preannuncia combattuta.

Real Sociedad-Oviedo è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Tutto pronto in casa Real Sociedad, dopo la sconfitta della passata settimana al Bernabeu, per riprendere la corsa per un piazzamento europeo. Dopo tre vittorie di fila tra campionato e coppa del re, una sconfitta a Madrid ci può stare. L’importante, ovviamente, è che resti un caso isolato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro l’Oviedo ultimo in classifica – che ha un attacco con tredici gol fatti, ovviamente il peggiore di tutta la Liga – per i baschi di grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Real Oviedo: riprende subito la marcia

Leggi anche: Real Oviedo-Real Betis probabili formazioni, ultime news e pronostico

Leggi anche: Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: Arbeloa non sbaglia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.