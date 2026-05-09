Nottingham Forest-Newcastle domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Nottingham Forest e Newcastle in una partita valida per le semifinali di Europa League. L’incontro si gioca a Nottingham, dopo che all’andata il risultato è stato di 1-0 a favore del Newcastle. La squadra di casa ha il compito di ribaltare il risultato, mentre gli ospiti cercano di consolidare il vantaggio e ottenere la qualificazione.
L’1-0 dell’andata non garantiva certo al Nottingham Forest di qualificarsi per la finale di Europa League, ma perdere addirittura 4-0 al Villa Park nella semifinale di ritorno è stata una bella botta per gli uomini di Vítor Pereira che ora dovranno almeno cercare di chiudere la pratica salvezza il più presto possibile, magari battendo un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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