Pronostico Nottingham Forest-Midtjylland | finisce come a ottobre

Domani si gioca l’incontro tra Nottingham Forest e Midtjylland, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre si sono affrontate a ottobre in Inghilterra, durante la fase a gironi della stessa competizione. La partita si svolgerà in Inghilterra e sarà trasmessa su diverse piattaforme sportive. Sono attese le formazioni titolari dei rispettivi allenatori, mentre i tifosi attendono di scoprire il risultato.

Nottingham Forest-Midtjylland è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Si sono affrontate a ottobre queste due squadre, sempre in Inghilterra, nella prima fase di questa Europa League. E come allora, la situazione, per il Nottingham non è così cambiata. Allora giocavano per la salvezza in campionato, adesso è la stessa cosa. Certo, nell’ultima gara in campionato sul campo del City, questa squadra ha mostrato segni di risveglio: un pareggio importante anche se la situazione non è che sia cambiata di tanto, almeno in classifica. Questa squadra lotterà fino alla fine per la permanenza, cosa alla quale non pensano gli ospiti: sono sei i risultati utili di fila (quattro vittorie) e una serenità mentale che non è poca cosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

