Pronostico Villarreal-Elche | tre punti e Champions più vicina

Domenica si gioca la partita tra Villarreal ed Elche, valida per la ventisettesima giornata della Liga. Il Villarreal ha subito quattro sconfitte in cinque partite casalinghe, creando preoccupazione tra i tifosi. La sfida si svolge in uno stadio specifico e le formazioni ufficiali sono state annunciate. Il pronostico indica una possibile vittoria per il Villarreal, che mira a rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

Villarreal-Elche è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro sconfitte interne in cinque partite avevano fatto scattare un vero e proprio campanello d’allarme dentro il Villarreal. Ma il sottomarino giallo, nelle ultime due sfide giocate davanti al pubblico amico, hanno rimesso le cose a posto conquistando sei punti e mantenendo, ancora, il quarto posto in classifica che varrebbe come sappiamo tutti la qualificazione alla prossima Champions League. Contro l’Elche – una squadra sopra due punti la zona retrocessione – il compito dei gialli non è complicato. Non solo per via delle diverse qualità tecniche evidente agli occhi di tutti, ma anche per via del cammino esterno della truppa ospite che nelle ultime quattro gare in trasferta ha sempre perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

