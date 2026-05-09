Sabato alle 20:45 si disputa la partita tra Lecce e Juventus, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in Salento e coinvolge le formazioni che cercano punti importanti in vista del finale di campionato. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni, oltre alle informazioni su diretta tv e streaming. Il match rappresenta un appuntamento decisivo per entrambe le squadre coinvolte.

Lecce-Juventus è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il 76% del possesso palla, il 2.60 di xG attesi e i 29 tiri totali domenica scorsa non sono bastati alla Juventus per archiviare la pratica Verona, squadra che era scesa in campo all’Allianz Stadium con la consapevolezza di essere già retrocessa in Serie B. La squadra di Luciano Spalletti incredibilmente non è andata al di là di un 1-1 (Vlahovic nella ripresa ha replicato a Bowie), secondo pareggio di fila dopo quello a occhiali contro il Milan nel fine settimana precedente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Juventus: quanti rischi in Salento per Spalletti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Lecce-Juventus, Spalletti obbligato a vincere per un posto Champions: il pronosticoAppuntamento davvero fondamentale per i bianconeri al Vial del Mare, dove la squadra di Di Francesco cerca ancora punti per la salvezza La salvezza e...

Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio ThuramUn giorno di riposo per mettere da parte il deludente pareggio col Verona già retrocesso di domenica, girare pagina e ritrovare lo spirito dei tempi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pronostico Lecce - Juventus: analisi e probabili formazioni 9/05/2026 Serie A; Pronostico Lecce-Juventus: analisi, quote e consigli; Pronostico Roma-Fiorentina, l'analisi del match della 35ª giornata di Serie A; Lecce-Juventus, probabili formazioni e ultime notizie: dubbio centravanti, Yildiz verso la conferma dal 1.

Lecce-Juventus pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Lecce-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per il 36° turno di Serie A. calciomercato.com

Pronostico Lecce vs Juventus – 9 Maggio 2026La sfida di Serie A tra Lecce e Juventus si gioca il 9 Maggio 2026, con fischio d’inizio alle 20:45 nello storico Stadio Via del Mare. Un appuntamento che ... news-sports.it

Lecce-Juventus: pronostico, anteprima e probabili formazioni #fantacalcio #calcio x.com

Pronostico classifica finale Serie A 2026-2027 reddit