L'incontro tra Lecce e Juventus si svolge al Viale del Mare, in una partita decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre. La Juventus, allenata da Spalletti, ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. La partita si gioca in un momento in cui ogni punto può fare la differenza per la classifica finale.

Appuntamento davvero fondamentale per i bianconeri al Vial del Mare, dove la squadra di Di Francesco cerca ancora punti per la salvezza La salvezza e la qualificazione Champions passano anche dallo stadio Via del Mare di Lecce dove Di Franesco e Spalletti si giocheranno gran parte della stagione per i rispettivi obiettivi. A tre giornate dalla fine del campionato, è vietato sbagliare. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Juventus in programma sabato 9 maggio alle ore 20.45. E' un testa-coda fondamentale quello del Via del Mare dove la Juventus si gioca il quarto posto che vale la partecipazione alla Champions della prossima stagione. Una corsa che si è complicata per Spalletti dopo l'1-1 casalingo contro il Verona nella scorsa giornata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce-Juventus, Spalletti obbligato a vincere per un posto Champions: il pronostico

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