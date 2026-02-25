Pronostico Samsunspor-Shkendija | alla ricerca del cinismo perduto per scacciare i fantasmi

Samsunspor affronta Shkendija per consolidare la qualificazione agli ottavi di Conference League, dopo aver perso terreno nel primo match. La squadra turca cerca di riscattarsi e di riscattare una prestazione deludente, puntando su un gioco più efficace e determinato. L'incontro si disputa giovedì alle 18:45, con milioni di tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni. La partita si presenta come un'occasione decisiva per entrambe le squadre.

Samsunspor-Shkendija è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo 0-1 dell’andata in Macedonia del Nord va sicuramente stretto al Samsunspor, che con un po’ di cinismo in più sottoporta avrebbe potuto battere lo Shkendija con almeno due gol di scarto e regalarsi un ritorno “senza pensieri”. I turchi invece, nonostante le numerose occasioni create (17 tiri totali, 2,40 xG) sono riusciti a sbloccare una partita che sembrava stregata solo al minuto 77 grazie ad una rete del subentrato Mouandilmadji. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La partita tra Shkendija e Samsunspor si gioca perché entrambe cercano di avanzare agli spareggi di Conference League.

La partita tra Shkendija e Samsunspor, in programma il 19 febbraio 2026 alle 21:00, si gioca dopo una pausa di diversi mesi nella Conference League.

