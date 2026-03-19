Pronostico Aston Villa-Lille | vincere in Europa per scacciare i fantasmi

Stasera alle 21:00 si sfidano Aston Villa e Lille negli ottavi di finale di Europa League. La partita si gioca in Inghilterra e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono attese le formazioni ufficiali e si discute molto su quale squadra possa avere maggiori chance di vittoria. Il match rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di avanzare nella competizione.

Aston Villa-Lille è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Aston Villa si rifugia nell’Europa League per dimenticare il momentaccio in campionato. Già, perché se in patria la squadra di Unai Emery sembra stia colando a picco – domenica scorsa, a Old Trafford contro una diretta concorrente come il Manchester United, è arrivata la terza sconfitta di fila – la coppa resta (per ora) una vera e propria isola felice. Nell’ottavo d’andata con il Lille è bastata una rete di Watkins (0-1) per uscire dalla Decathlon Arena con una vittoria tanto risicata quanto preziosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Lille: vincere in Europa per scacciare i fantasmi Articoli correlati Pronostico Lille-Aston Villa: approfittano del momentaccioLille-Aston Villa è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili... Leggi anche: Bologna vs AS Roma: info essenziali per la sfida di Europa League, Aston Villa e Lille in attesa. Una selezione di notizie su Pronostico Aston Villa Temi più discussi: Europa League, Lille – Aston Villa: pronostico e probabili formazioni; Europa League, pronostico Multigol per Lille-Aston Villa; Lille-Aston Villa (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara con ...; Pronostico Lille-Aston Villa: approfittano del momentaccio. Pronostico Lille-Aston Villa: approfittano del momentaccioLille-Aston Villa è un ottavo di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Lille vs Aston Villa Europa League 12 Marzo 2026Pronostico Lille vs Aston Villa in Europa League. Analisi delle statistiche, rendimento delle squadre, fattore campo e previsione finale. europacalcio.it Sfida bollente a Old Trafford. Manchester United e Aston Villa, entrambe a quota 51 punti, si contendono un bottino pesantissimo nella corsa Champions. Occhi puntati sui due fantasisti, Bryan #Mbeumo cerca la doppia cifra stagionale con i Red Devils. Il n - facebook.com facebook