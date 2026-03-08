Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul Indian Wells 09-03-2026

Joao Fonseca e Tommy Paul sono i due tennisti che si sfideranno nel match di Indian Wells previsto per il 9 marzo 2026. La partita si svolgerà in mattinata, quando in Italia sarà ormai lunedì. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi sul campo durante questo torneo di alto livello. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli analisti sportivi.

Joao Fonseca e Tommy Paul si daranno battaglia quando in Italia sarà ormai lunedì mattina. Il brasiliano ha salvato due match point contro Khachanov nel secondo turno, aggiudicandosi la vittoria per 4-6 7-6 6-4 e preparando il terreno per la resa dei conti con un avversario che lo ha battuto nel loro unico scontro diretto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Alcaraz minaccia Fonseca, Joao ha già la soluzione pronta: l’esibizione è uno show totaleGrande spettacolo nella prima partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca. Il numero uno del mondo e il promettente brasiliano, numero 24 del ranking, hanno confermato le aspettative con un match ... fanpage.it

***IL TERZO INCOMODO.*** # ***Joao Fonseca.*** Tra i protagonisti della giornata DI IERI ( 7 MARZO) c’è anche il brasiliano Joao Fonseca, autore di una rimonta spettacolare contro la testa di serie numero 16 Karen Khachanov. Il 19enne sudamericano si è - facebook.com facebook

What a comeback The moment Joao Fonseca defeated Karen Khachanov to move into Round 3 of Indian Wells! #TennisParadise x.com