Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Daniil Medvedev Miami 23-03-2026

Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev apriranno il programma dello “Stadium”, il campo centrale di Miami, quando in Italia saranno le 17:30. Essendo il primo incontro, e non essendo prevista pioggia, non ci dovrebbero essere ritardi. Nel turno precedente, il secondo visto che entrambi hanno usufruito di un bye, il russo ha confermato la sua magnifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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