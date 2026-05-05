Federico Cinà e Alexander Blockx si affronteranno sul campo centrale alle 20:30 circa durante l’evento del 6 maggio 2026 a Roma. La partita si concluderà con un pronostico e quote che verranno comunicati nelle prossime ore. Entrambi i giocatori scenderanno in campo per la sfida serale, che attirerà l’attenzione degli appassionati presenti. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata.

Federico Cinà e Alexander Blockx chiuderanno la serata sul campo centrale a partire dalle ore 20:30 circa. Il classe 2007 italiano spera di conquistare la sua prima vittoria stagionale a livello ATP dopo un buon percorso a livello Challenger che lo ha portato a vincere il torneo di Pune poco più di due mesi fa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Federico Cinà – Alexander Blockx, Roma 06-05-2026

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