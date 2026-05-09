Pronostico Crystal Palace-Everton | solo così può finire

Domenica si gioca la partita tra Crystal Palace ed Everton, valida per la trentaseiesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state già annunciate. La squadra di casa si presenta come favorita, ma il match potrebbe riservare sorprese. La partita si svolge a pochi giorni dalla finale di Conference League, che coinvolge anche il Crystal Palace.

Crystal Palace-Everton è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Con la testa alla finale di Conference League, e con i gradi di favorito, il Cristal Palace deve anche pensare al finale di Premier. I padroni di casa non sono salvi, manca qualche punto. E contro l’Everton, nonostante i bagordi di giovedì, potrebbe arrivare un risultato positivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sarà tempo, poi, la prossima settimana, dopo aver messo in cassaforte – o quasi – la salvezza, di iniziare a prepararsi all’ultimo atto della stagione che garantirebbe tra le altre cose anche un piazzamento europeo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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