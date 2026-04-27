Pronostico Southampton-Ipswich | può finire solo così

A due giornate dalla fine della Championship inglese, Southampton e Ipswich si affrontano in una partita che potrebbe avere importanti conseguenze per la corsa alla promozione diretta. La sfida si gioca in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate a consolidare le proprie posizioni in classifica, con ancora un posto disponibile per la promozione automatica. La partita sarà trasmessa e le formazioni sono state annunciate.

Southampton-Ipswich è una partita della Championship inglese: dove vederla, formazioni e pronostico A due giornate dal termine della Championship, c’è ancora un posto per la promozione diretta. E l’Ipswich, al momento secondo in classifica e con una partita in meno rispetto al Milwall, in questo match gioca per il doppio risultato. Alla squadra ospite potrebbe pure bastare un pareggio, per giocarsi poi la promozione diretta in casa contro il Qpr nell’ultima gara della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La promozione, quindi, è cosa fatta. A dire il vero, gli ospiti, visto che poi il primo criterio è la differenza reti, si potrebbero prendere pure il lusso di perderla questa sfida.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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