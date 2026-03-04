Pronostico Tottenham-Crystal Palace | Tudor non può già sbagliare

Il match tra Tottenham e Crystal Palace si gioca giovedì alle 21, in occasione della ventinovesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta tv e vedrà in campo le probabili formazioni di entrambe le squadre. Da quando Tudor è arrivato sulla panchina del Tottenham, i tifosi hanno mostrato reazioni contrastanti, mentre il tecnico ha già in programma alcune scelte per questa sfida.

Tottenham-Crystal Palace è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Già l'arrivo di Tudor non era stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi del Tottenham. E adesso, dopo due sconfitte in altrettante partite, la pressione sull'ex allenatore della Juventus è aumentata in maniera sensibile. Diciamo che si gioca tutto, o quasi, in questo altro derby londinese contro il Palace. Quattro sconfitte di fila e una classifica bruttissima costringono gli Spurs, in questo impegno in programma giovedì sera, a vincere per forza contro un Palace che nell'ultimo periodo – nonostante la sconfitta sul campo dello United – sembra essersi tirato fuori da qualsiasi problematica in campionato.