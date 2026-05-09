La partita tra Wolfsburg e Bayern Monaco si svolge in Bundesliga, con i bavaresi che tornano in campo dopo una delusione in coppa europea. La sfida si prospetta ricca di occasioni e gol, considerando le recenti prestazioni delle due squadre. Il Wolfsburg cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Bayern Monaco punta a ottenere i tre punti per mantenere il comando del campionato.

Wolfsburg-Bayern Monaco, i pronostici della sfida di Bundesliga che vedrà impegnati in bavaresi Dopo aver festeggiato la vittoria di un campionato mai in discussione e metabolizzato la dolorosa uscita dalla Champions League, il Bayern Monaco di Kompany affronta gli ultimi ostacoli in campionato senza obiettivi incombenti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Certo, l’eliminazione per mano del Psg pesa ancora tanto nella testa e nelle gambe dei bavaresi che contro il Wolfsburg hanno la grande occasione di voltare subito pagina. Con una formazione piuttosto rimaneggiata almeno nell’ undici iniziale, però, Olise e compagni se la vedranno con una compagine a caccia di punti pesantissimi in ottica salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Wolfsburg-Bayern Monaco: tanti gol dopo la delusione europea

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