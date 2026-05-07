Wolfsburg-Bayern Monaco sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:30 si gioca l’ultima partita del campionato di Bundesliga, con il Bayern Monaco in trasferta contro il Wolfsburg. La squadra bavarese non è riuscita a qualificarsi per le fasi finali della Champions League, e questa sarà l’ultima gara stagionale in campionato. Le formazioni e le quote dei pronostici sono già state definite in vista di questa sfida.

Non è riuscita la rimonta in Champions al Bayern Monaco che vede sfumare l’obiettivo grosso, e che oggi contro il Wolfsburg ha in programma l’ultima trasferta di quest’annata di Bundesliga. I woelfe grazie all’arrivo di Hecking sono tornati in linea di galleggiamento e adesso lottano a pari con il St. Pauli per agguantare i playout ed evitare una clamorosa retrocessione. Sono 3 le squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolfsburg-Bayern Monaco (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bayern Monaco - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; VfL Wolfsburg contro FC Bayern Monaco; VfL Wolfsburg - FC Bayern Monaco | pronostico & migliori quote | 09.05.2026; Premier, Bundes e Ligue 1: tutte le gare su Sky. Bayern esagerato! Segnano tutti, otto gol al povero WolfsburgPrima partita, prima vittoria, prima goleada, primo posto consolidato. Nella gara d'esordio del 2026 il Bayern Monaco dilaga contro il Wolfsburg (8-1) e sale a +11 sul Borussia Dortmund secondo. gazzetta.it