Il match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain si avvicina, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La partita di andata si è conclusa con un punteggio di 5-4 in favore dei francesi, che avevano preso il comando già nel primo tempo, segnando 5 reti contro le 2 dei tedeschi. La sfida di ritorno promette ancora un grande spettacolo, considerando l’andamento della gara precedente e l’alta concentrazione di gol.

La gara di andata, terminata 5-4 in favore dei francesi che si erano portati sul 5-2 dopo nemmeno un’ora, ha regalato ben 9 gol in uno spettacolo per il calcio moderno e offensivo, ma tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain la sfida è ancora apertissima. Intanto i bavaresi hanno rischiato lo scivolone interno contro il fanalino di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ancora tanti gol tra bavaresi e parigini

Paris Saint Germain vs Bayern Munich | UEFA Champions League 2025/26 | WATCH ALONG & eFootball Game

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