Nella trentaseiesima giornata di Premier League, si affrontano Burnley e Aston Villa. L'Aston Villa, che ha recentemente raggiunto la finale di Europa League, si prepara a questa partita senza poter permettersi cali di attenzione. I pronostici puntano su un match in cui l'Aston Villa potrebbe sfruttare l'occasione per consolidare la propria posizione in campionato. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Burnley-Aston Villa, i pronostici del match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League: ecco tutte le dritte Dopo aver strappato il pass per la finale di Europa League, l’Aston Villa non può permettersi cali di concentrazione. A Turf Moor gli uomini di Emery sono chiamati a consolidare il quinto posto in classifica, l’ultimo valido per un piazzamento in Champions League. Per farlo, la compagine di Birmingham non può esimersi dal raccogliere tre punti di vitale importanza sul campo di un Burnley con la testa già rivolta alla prossima stagione vista la matematica retrocessione. Con la formazione tipo dalla cintola in su, Abraham e compagni partono con i favori del pronostico dalla loro parte.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Burnley-Aston Villa: occasione irripetibile per Emery

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