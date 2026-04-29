Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa | Emery è un maestro

La semifinale d’andata di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa si svolge in Inghilterra. La partita vede entrambe le squadre confrontarsi in un derby britannico, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio per la gara di ritorno. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le compagini in questa fase del torneo.

Nottingham Forest-Aston Villa è la semifinale d’andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni Derby inglese in semifinale di Europa League. Con una squadra, quella di casa, che addirittura ancora oggi gioca per la salvezza in campionato. A conferma che dall’altra parte della Manica fanno un altro sport. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Nottingham ospita un Villa che ha ormai, invece, conquistato l’accesso alla prossima Champions League. Il quinto posto basta e avanza – e ci sono anche otto punti di vantaggio – per sentire la musichetta più bella il prossimo anno. Ed è anche questo, un fattore, che nel doppio confronto potrebbe fare la differenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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