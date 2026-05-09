Domenica 10 maggio alle ore 15 si sfideranno Burnley e Aston Villa. L’Aston Villa, dopo aver vinto in trasferta contro il Nottingham Forest e aver rimontato il risultato dell’andata, si prepara alla finale di Europa League contro il Friburgo a Istanbul. La squadra ha mostrato un morale elevato in vista della sfida, mentre il Burnley si avvicina all’incontro con obiettivi diversi. Le formazioni e le quote sono in fase di definizione.

Morale altissimo per un Aston Villa che giovedì sera ha travolto in Nottingham Forest rimontando il risultato dell’andata per qualificarsi a una meritata finale di Europa League contro il Friburgo a Istanbul. Intanto però c’è da pensare a questa sfida contro il Burnley, che come sappiamo è già retrocesso. È stata un’altra stagione disastrosa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Burnley-Aston Villa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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