Pronostici Brighton-Wolverhampton | una vittoria per continuare a sperare

Sabato si disputerà la sfida tra Brighton e Wolverhampton, due squadre che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. La partita si giocherà in casa dei Seagulls, che arrivano da risultati alterni, mentre i Wolves tentano di rafforzare la loro posizione lontano dal fondo. Entrambe le squadre si sono affrontate più volte in passato, con un bilancio di vittorie e pareggi che si alternano.

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Brighton-Wolverhampton, i pronostici del match che vedranno impegnati i Seagulls e i Wolves Con l’ambizione di strappare il pass per un posto in Europa che suggellerebbe nel migliore dei modi una stagione comunque positiva, il Brighton ospita un Wolverhampton già retrocesso e con la testa rivolta alla programmazione del prossimo anno. (Ansa Foto) – IlVeggente.it All’ Amex Stadium i Seagulls proveranno sin da subito a partire forte pigiando il piede sull’acceleratore per riuscire a sbloccare subito la contesa. Del resto il periodo di forma dei padroni di casa è piuttosto positivo come dimostrano i dieci punti raccolti nelle ultime cinque gare ufficiali di Premier League con l’unico passaggio a vuoto rappresentato dall’ultima sconfitta contro il Newcastle.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Brighton-Wolverhampton: una vittoria per continuare a sperare ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Spezia, una vittoria per continuare a sperare. Assalto al SudTirol senza bomber Artistico Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brighton è ottavo in classifica e dunque, nonostante l’imprevista, almeno da noi, sconfitta di Newcastle, è ancora in lotta per un posto nelle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pronostico Brighton-Wolverhampton: analisi e probabili formazioni 09/05/2026 Premier League; Pronostico Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers: analisi e quote; Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Brighton-Wolves 9 Maggio 2026: 36ª Giornata di Premier League. Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/xwWnDq5 #scommesse #pronostici x.com