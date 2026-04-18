Lo Spezia affronta una partita decisiva contro il Südtirol senza il suo attaccante principale, che è indisponibile. La squadra si presenta con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa riaccendere le speranze di migliorare la posizione in classifica, attualmente molto deficitaria con 30 punti. La sfida si svolge in un momento in cui ogni risultato assume un peso particolare per il cammino della squadra.

Vincere per aggrapparsi alla speranza. Lo Spezia, ultimo in classifica con soli 30 punti, non avrà alternative oggi pomeriggio, nel match contro il Sud Tirol, in programma al ‘Picco’ (il via alle 15): solo un successo potrà consentire di alimentare le poche chances di salvezza, diversamente la retrocessione in serie C, seppur non matematica, sarebbe ipotecata. Ci vorrebbe un libro per elencare gli errori che hanno portato a questa situazione fallimentare, ma oggi, almeno per novanta minuti, chi ha a cuore le sorti dei colori bianchi sarà al ‘Picco’ solo per tifare e sostenere gli aquilotti. I quali non saranno certo nelle condizioni...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, una vittoria per continuare a sperare. Assalto al SudTirol senza bomber Artistico

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