Sabato 9 maggio 2026 alle 16:00 si sfideranno Brighton e Wolverhampton in una partita valida per la giornata di campionato. La squadra di casa si trova all’ottavo posto in classifica e cerca di consolidare la sua posizione, anche dopo la sconfitta contro Newcastle. Wolverhampton, invece, è retrocesso da tempo e si appresta a disputare l’ultima partita della stagione. Le formazioni e le quote di scommessa sono già state rese note.

Il Brighton è ottavo in classifica e dunque, nonostante l’imprevista, almeno da noi, sconfitta di Newcastle, è ancora in lotta per un posto nelle prossime coppe europee e qui ha indubbiamente una grande chance di incamerare tre punti importanti battendo un Wolverhampton da tempo retrocesso. Prima della già citata partita di St James’ Park, la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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