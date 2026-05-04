Promozione Casumaro scavalcato nel finale Ai playoff il duello col Valsetta

Nel match valido per la promozione, lo Sparta Castelbello ha superato il Casumaro nel finale con un risultato di 2-1. La squadra ospite ha aperto le marcature mentre il Casumaro ha pareggiato, ma nel recupero lo Sparta ha trovato il gol decisivo. Durante la partita sono stati impiegati diversi giocatori di entrambe le formazioni, con cambi avvenuti a metà e nel corso del secondo tempo. La sfida si conclude con il duello tra le due squadre nei playoff contro il Valsetta.