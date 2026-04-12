Porto Sant’Elpidio vola | Venturim sblocca la Palmense e scavalca

Nel corso della ventottesima giornata di campionato, il Porto Sant’Elpidio ha vinto 1-0 in trasferta contro la Palmense. La rete decisiva è stata segnata da Venturim, che ha permesso alla squadra di ottenere tre punti importanti. Con questa vittoria, il Porto Sant’Elpidio ha superato temporaneamente la Palmense in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore degli ospiti.

Il Porto Sant’Elpidio ha ottenuto un successo cruciale nella ventottesima giornata di campionato, battendo la Palmense per 0-1 in trasferta grazie a una rete segnata da Venturim. Questo risultato permette alla formazione guidata da Mengoni di scalare le posizioni in classifica, agganciando in zona playout il Grottammare e l’Elpidiense Cascinare, allontanandosi così dalla posizione che occupava precedentemente all’ultimo posto. L’andamento della classifica e le dinamiche del gruppo. Mentre il Porto Sant’Elpidio raccoglie tre punti vitali, il della competizione mostra esiti divergenti per altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza o per le posizioni alte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio vola: Venturim sblocca la Palmense e scavalca Leggi anche: A Porto Sant’Elpidio. Camerino raggiunto in pieno recupero Leggi anche: Con il Porto Sant’Elpidio. La Vigor mastica amaro. È raggiunta nel finale