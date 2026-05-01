Nel 2024, la provincia di Fermo registra una diminuzione di 388 residenti, portando il totale a 17.094 cittadini stranieri. Nei centri di Fermo e Porto Sant'Elpidio si osserva un calo della natalità, con un tasso di 5,5 per mille. Questi dati evidenziano un trend di diminuzione della popolazione nelle aree interessate.

? Cosa sapere La provincia di Fermo perde 388 residenti nel 2024 con 17.094 cittadini stranieri.. Il calo di natalità al 5,5 per mille colpisce i centri come Fermo e Porto Sant'Elpidio.. Nel 2024 la provincia di Fermo registra un calo di 388 residenti con una popolazione che scende a 196.577 unità, segnando un declino demografico che colpisce duramente i centri più grandi come Fermo e Porto Sant’Elpidio. I numeri dell’ultimo censimento Istat dipingono un quadro di trasformazione profonda per il territorio fermano. Mentre le strade dei comuni principali si svuotano lentamente, il tasso di natalità precipita al 5,5 per mille, lasciando spazio a un bilancio naturale negativo dove la mortalità, ferma al 12,2 per mille, supera di gran lunga le nuove nascite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo e Porto Sant’Elpidio: cala la popolazione, allarme demografico

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