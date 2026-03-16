Un nuovo progetto di impianto fotovoltaico in via dei Condotti il sindaco | Scempio paesaggistico

Un nuovo impianto fotovoltaico è stato annunciato in via dei Condotti, suscitando reazioni tra i residenti. Il sindaco ha definito l’intervento uno scempio paesaggistico, sottolineando che gli acquedotti medicei e la piana di Asciano sono un bene paesaggistico di grande valore che deve essere tutelato. La questione riguarda l’impatto visivo e la tutela di aree storiche e naturali della zona.

"Gli acquedotti medicei e la piana di Asciano sono un bene paesaggistico di enorme valore che va assolutamente tutelato". Con queste parole il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli rende noto che nei giorni scorsi è venuto ufficialmente a conoscenza dell’avvio dell’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un’area di 20 ettari in una zona agricola alle spalle della via dei Condotti. Cecchelli lancia un appello "a tutte le istituzioni coinvolte, e in particolare alla Regione che è l’ente a cui è stato presentato il progetto, dato che ai Comuni, per una legge nazionale incomprensibile, è lasciata pochissima voce in capitolo: non approvate quel progetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Linate, energia green con il nuovo impianto fotovoltaicoMilano Linate è sempre più green con l’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo A2A all’interno dell’ aeroporto... Rilancio di Umbria Fiere. Nuovo padiglione, luci e impianto fotovoltaicoUn nuovo padiglione permanente completamente autofinanziato, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 480 kW con la condivisione dell’energia... Aggiornamenti e notizie su Un nuovo progetto di impianto... Temi più discussi: Un antico mosaico trafugato durante la Seconda guerra mondiale ritorna nelle Marche; Paleolitico: nuove prospettive dallo studio di 9 pietre figurative di Grotta Romanelli; Quando il suolo amplifica il terremoto: studio Italia-Nuova Zelanda svela nuovi pattern nella rete sismica; La composizione del particolato atmosferico è decisiva per determinarne la tossicità. Verso un nuovo modello di sanità: il progetto Health+ per un Ssn più giusto e orientato al pazienteModelli predittivi, monitoraggio di esiti e processi, misurazione dell’esperienza del paziente. Questi gli indicatori per guidare l’evoluzione dell’attuale sistema di misurazione dell’assistenza ... quotidianosanita.it Progetto SMART: un percorso condiviso verso nuove soluzioni di mobilità ruraleEntra nel vivo la fase operativa del progetto SMART – Soluzioni di Mobilità Alternative Rurali Transfrontaliere co-finanziato dal Programma Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021-2027. Dopo l’avvio ... ideawebtv.it Ecco il nuovo appuntamento con i laboratori tematici dei #MuseiNazionaliCagliari, condotti dalla Giunone – Didattica e servizi museali! Sabato 21 marzo alle ore 10 e alle ore 16 avremo il laboratorio Messaggi dalla Roccia. Prenotazioni: man-ca.prenot x.com Sono di nazionalità iraniana e irachena. Verranno condotti in un centro di accoglienza di Messina - facebook.com facebook