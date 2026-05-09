Prof bullizzato dagli studenti | Io preso a sputi e pallonate E a scuola arrivano i carabinieri
Un insegnante di una scuola di Firenze ha denunciato di essere stato vittima di atti di bullismo da parte di alcuni studenti. Secondo quanto riferito, sarebbe stato coinvolto in episodi di sputi, pallonate e contatti fisici non desiderati, tra cui un episodio in cui uno studente si sarebbe mostrato in modo provocatorio davanti a lui. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, chiamate sul posto per gestire l'accaduto.
Firenze, 9 maggio 2026 – “Pallonate, sputi, mani addosso finché un ragazzo non si è addirittura calato le mutande davanti a me mostrandomi il suo lato B”. E’ ancora scosso Davide Biosa, docente dell’ educandato della Santissima Annunziata al Poggio Imperiale, mentre racconta “quella che è stata una vera e propria vigliaccata da bulli” subita fuori dai cancelli della scuola nel primo pomeriggio di ieri. Le minacce precedenti. Biosa – che già nel settembre scorso aveva denunciato di essere stato vittima di minacce da parte di alcuni suoi ex studenti che l’avevano apostrofato con frasi come “ Sionista di m.. Ti massacriamo di botte “ anche se...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chiesa S. Elisabetta, la denuncia: "Il muro è continuamente preso a pallonate"
Leggi anche: “Io non fumo! Io respiro”. Gli studenti... a scuola di corretti stili di vita