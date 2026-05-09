Prof bullizzato dagli studenti | Io preso a sputi e pallonate E a scuola arrivano i carabinieri

Un insegnante di una scuola di Firenze ha denunciato di essere stato vittima di atti di bullismo da parte di alcuni studenti. Secondo quanto riferito, sarebbe stato coinvolto in episodi di sputi, pallonate e contatti fisici non desiderati, tra cui un episodio in cui uno studente si sarebbe mostrato in modo provocatorio davanti a lui. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, chiamate sul posto per gestire l'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui