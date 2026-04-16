Chiesa S Elisabetta la denuncia | Il muro è continuamente preso a pallonate

Una denuncia riguarda la chiesa di Santa Elisabetta, conosciuta anche come la sede della Casa del Suono, un edificio rinascimentale situato in Piazzale Salvo D'Acquisto a Parma. Secondo quanto riportato, il muro dell'edificio viene frequentemente colpito da pallonate, causando danni e preoccupazioni per la stabilità della struttura. La chiesa si trova in una zona centrale e molto frequentata della città.

Chiesa S. Elisabetta, sede Casa del Suono, monumento rinascimentale sito in Piazzale Salvo D'acquisto a Parma.“Il monumento - secondo quanto riferito da alcuni residenti - è diventato la porta da calcio per improvvisate partite ad opera di ragazzi che sferrano colpi violenti al muro. L'intonaco.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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