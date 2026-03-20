Gli studenti partecipano a un progetto di educazione alla salute che mira a promuovere stili di vita corretti. Durante le attività, vengono affrontati temi come il rispetto del proprio corpo e l’importanza di evitare il fumo, con slogan come

Educazione alla salute e ai corretti stili di vita per le giovani generazioni. Una parte degli studenti dell’ istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno avuto modo di essere protagonisti del progetto di prevenzione “ Io non fumo! Io respiro ”, un’iniziativa promossa dal direttivo regionale Liguria di Aipo, l’Associazione italiana pneumologi ospedalieri, in collaborazione con la Regione Liguria e realizzata con il contributo della unità operatva di Pneumologia di Sarzana, diretta dal dottor Massimiliano Sivori. Il progetto – spiegano i promotodi – nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione sanitaria sul territorio ligure, con particolare attenzione alle patologie respiratorie, e si rivolge agli studenti del primo anno delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Io non fumo! Io respiro”. Gli studenti... a scuola di corretti stili di vita

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