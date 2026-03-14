Probabili formazioni Udinese Juve | le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera

Questa sera si affrontano Udinese e Juventus in una partita di campionato. Spalletti ha deciso le probabili formazioni, mentre la Juventus si prepara a schierare i propri giocatori con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La sfida si svolgerà allo stadio di riferimento e sarà seguita da tifosi e addetti ai lavori. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa giornata di Serie A.

Probabili formazioni Udinese Juve: qui di seguito le possibili scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera. La Juventus si prepara ad affrontare la delicatissima trasferta friulana con un obiettivo preciso in testa. La partita di stasera rappresenta un crocevia per blindare l’importante piazzamento europeo. Luciano Spalletti ha studiato attentamente ogni singola mossa per scardinare la retroguardia avversaria durante i novanta minuti di gioco. L’undici titolare vedrà la conferma di Mattia Perin, ancora una volta preferito tra i pali per guidare l’intero reparto con estrema sicurezza. Il giocatore avrà il compito di trasmettere immensa tranquillità ai compagni sul prato verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Udinese Juve: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera Articoli correlati Probabili formazioni Inter Juve: le possibili scelte di Spalletti per la sfida di questa sera a San Sirodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Inter Juve: le possibili scelte di Spalletti per il Derby d’Italia in programma questa sera allo... Probabili formazioni Juve Napoli: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadiumdi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Napoli, Spalletti conferma il blocco col Benfica: Conceicao titolare, McKennie sulla trequarti... Una selezione di notizie su Udinese Juve Temi più discussi: Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: novità in vista in attacco per Spalletti; Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Probabili formazioni Udinese Juventus | Runjaic spuntato, un dubbio per Spalletti (Serie A, 14 marzo 2026)Probabili formazioni Udinese Juventus: Kosta Runjaic perde tre titolari, Luciano Spalletti ha soltanto il dubbio Gatti-Kelly in difesa. ilsussidiario.net Probabili formazioni Udinese-Juventus: le ultime su David, Yildiz, Atta e DavisProbabili formazioni Udinese Juventus - Nella giornata di sabato 14 marzo, andrà in scena allo stadio Friuli di Udine la sfida valida ... fantamaster.it Chico Conceiçao ha parlato nella conferenza pre Udinese-Juventus e si è espresso su un possibile futuro di Bernardo Silva in bianconero "Conosco Bernardo Silva molto bene. È un giocatore molto forte, però non ho parlato con lui su questo. Non so - facebook.com facebook “Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. Ecco cosa direi a Bernardo Silva” L’attaccante della Juventus Francisco Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve di Serie A. #juventusnews24 #Conferenza #Conceicao #udinesejuve x.com