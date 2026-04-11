Probabili formazioni Atalanta Juve | le possibili scelte di Spalletti per il match in programma questa sera a Bergamo

Questa sera si gioca a Bergamo il match tra l’Atalanta e la Juventus, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni sono state anticipate, con il tecnico della Juventus che potrebbe schierare alcuni giocatori in base alle ultime scelte tattiche, mentre l’Atalanta si prepara ad affrontare la partita con le proprie assenze e rotazioni. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre in classifica.

di Luca Fioretti Probabili formazioni Atalanta Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A in programma stasera. L’attesa cresce per l’importantissim o tra Atalanta e Juventus. Spalletti sta definendo i dettagli per schierare l’undici titolare, con il modulo prescelto che sarà il 3-4-2-1, un assetto estremamente offensivo. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, pronto a difendere la porta con grandissima concentrazione. La linea difensiva bianconera vedrà schierati Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly. I ragazzi dovranno dimostrare estrema compattezza contro le sortite avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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