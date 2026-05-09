In vista della finale, il tecnico dell'Inter sta valutando alcune modifiche alla formazione, considerando possibili cambi in difesa e a centrocampo. La Lazio, invece, si prepara con alcune incognite legate alla composizione del reparto centrale e delle linee difensive. Le scelte delle due squadre potrebbero influenzare la strategia adottata per l'incontro, che si svolgerà nelle prossime ore. Entrambe le squadre stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli prima del fischio d'inizio.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Lazio Inter: dubbi a centrocampo e in difesa per i nerazzurri. Lautaro titolare, possibile staffetta con Thuram. Arrivano novità importanti sulle possibili scelte di Cristian Chivu in vista di Lazio-Inter, sfida in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’Inter, infatti, dovrà affrontare nuovamente la Lazio anche mercoledì sera nella finale di Coppa Italia, motivo per cui il tecnico nerazzurro starebbe valutando una gestione molto attenta delle energie e dei titolari. Con il sogno double ancora pienamente vivo, Chivu prepara diverse possibili sorprese di formazione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Lazio Inter: Chivu pensa al turnover in vista della finale

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