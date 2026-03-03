Per la partita tra Como e Inter, Chivu ha deciso di effettuare diversi cambi nella formazione e modificare il modulo. Cesc Fàbregas ha scelto di schierare Nico Paz dall'inizio, dopo averlo lasciato in panchina contro il Lecce per motivi disciplinari. L’Inter mira a conquistare sia lo Scudetto che la Coppa Italia, rendendo questa settimana particolarmente significativa.

L’Inter punta al doblete, Scudetto e Coppa Italia, motivo per cui questa è una settimana molto importante. Prima del derby, i nerazzurri giocheranno al Sinigaglia l’andata delle semifinali di Coppa Italia: l’avversario è un Como desideroso di fare la storia. Chivu è chiamato a gestire le forze in vista della stracittadina col Milan: maxi turnover e possibile cambio di modulo. Il tecnico romeno potrebbe cambiare ottonove calciatori rispetto alla formazione mandata in campo dall’inizio sabato scorso contro il Genoa. In porta giocherà il titolare di Coppa Italia, vale a dire lo spagnolo Josep Martinez. Al centro della difesa dovrebbe rivedersi Acerbi, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Probabili formazioni Como-Inter: Chivu fa (maxi) turnover e cambia modulo

Leggi anche: Como Inter, Chivu stravolge tutto e cambia modulo

Leggi anche: Inter-Lecce, probabili formazioni: turnover per Chivu

Una raccolta di contenuti su Probabili formazioni Como Inter Chivu...

Temi più discussi: Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia Como-Inter; Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny e Thuram; Como-Inter: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.

Pagina 2 | Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al Sinigaglia: le probabili scelte di Fabregas e Chivu ... corrieredellosport.it

Como-Inter oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaComo-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un'opportunità per Cesc Fabregas, ... lapresse.it

Il Como sfida l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia Un incrocio affascinante che mette di fronte la rivelazione assoluta della stagione e una corazzata in cerca di riscatto. L'obiettivo per tutti è lo stesso: staccare il pass per la finalissima del prossim - facebook.com facebook

Stasera c'è il Como, e Chivu stravolge l'Inter: otto cambi in formazione x.com