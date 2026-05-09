Privatizzazioni | solo 4 miliardi incassati contro i 20 previsti

Il governo ha incassato solo 4 miliardi di euro dalle privatizzazioni previste, ben al di sotto dei 20 miliardi stimati. Questa differenza di 16 miliardi solleva interrogativi su come il governo intenda coprire il deficit e quali siano le ragioni per cui le vendite si siano concentrate solamente su due aziende, una nel settore energetico e l’altra nel settore bancario. La situazione solleva anche domande sulle strategie future di privatizzazione.

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? Domande chiave Come può il governo colmare il buco di 16 miliardi?. Perché le vendite si sono fermate solo a Eni e Monte Paschi?. Quali altri asset statali verranno messi in vendita nei prossimi mesi?. Chi pagherà le conseguenze del mancato raggiungimento del target finanziario?.? In Breve Gap di 16 miliardi tra incassi attuali e target annuale prefissato.. Entrate limitate alle sole cessioni di quote Eni e Monte Paschi.. Rischio per le proiezioni di bilancio del prossimo trimestre economico.. Difficoltà strutturale nel rispettare il cronoprogramma al 9 maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Privatizzazioni: solo 4 miliardi incassati contro i 20 previsti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nona Rassegna Upel, Foti: “Su 4,2 miliardi di danni accertati, incassati solo 371 milioni: sono il 9%”Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti è intervenuto oggi, venerdì 8 maggio, alla nona Rassegna di... Fisco, recupero record nel 2025: incassati 36,2 miliardiCrescono recupero dell’evasione e versamenti spontanei: risultati record per Agenzia delle Entrate e Riscossione nel 2025 Nel 2025 il sistema fiscale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Privatizzazioni al palo. Incassati solo 4 miliardi: governo in forte ritardo; Debito, investimenti, privatizzazioni; Scontro sui vincoli Ue. Salvini tenta lo strappo, palazzo Chigi resiste; Carburanti, mini-sconti sotto i 25 centesimi. Il ministero: voli garantiti solo fino a maggio. Privatizzazioni al palo. Incassati solo 4 miliardi: governo in forte ritardoL’obiettivo era di arrivare a 20 miliardi entro fine anno. Gli introiti provengono dalle cessioni di quote di Eni e Monte Paschi ... repubblica.it Conti pubblici, Upb: dalle privatizzazioni 20 miliardi in tre anniIl governo non fornisce delle indicazioni di dettaglio sul programma di dismissioni del patrimonio pubblico ma indica gli incassi attesi per ciascuno degli anni: si va dallo 0,2% del pil nel 2026, all ... milanofinanza.it erano prestiti, legati al Fondo Monetario, e la condizione era che privatizzassero tutto. Molti dei soldi andavano a società e consulenti USA, io lavoravo a Booz Allen nel 1992 e avevano un grosso ufficio a Pietrogrado. Era tutto per fargli fare le privatizzazioni, c x.com