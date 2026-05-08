Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione ha partecipato alla nona Rassegna di diritto amministrativo organizzata da Upel, tenutasi a Ville Ponti a Varese. Durante l'intervento, ha citato dati riguardanti i danni accertati e gli importi effettivamente incassati, rispettivamente di 4,2 miliardi e 371 milioni di euro, evidenziando che si tratta circa del 9% del totale.

Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti è intervenuto oggi, venerdì 8 maggio, alla nona Rassegna di diritto amministrativo organizzata da Upel, ospitata a Ville Ponti a Varese. L’incontro era dedicato alla legge 1 del 2026, la riforma della responsabilità amministrativo-contabile di cui Foti è primo firmatario. Nel corso del suo intervento, il ministro ha portato per la prima volta in un contesto pubblico un dato che considera centrale per comprendere le ragioni della riforma: negli ultimi sette anni, a fronte di 4,2 miliardi di euro di danni erariali accertati con sentenza definitiva, le casse pubbliche hanno recuperato 371 milioni di euro, ovvero il 9 per cento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nona Rassegna Upel, Foti: “Su 4,2 miliardi di danni accertati, incassati solo 371 milioni: sono il 9%”

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