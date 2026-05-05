Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione hanno registrato un recupero di 36,2 miliardi di euro, cifra mai raggiunta prima. I dati mostrano un aumento sia nei recuperi dell’evasione fiscale sia nei versamenti spontanei dei contribuenti. La crescita si traduce in un record storico per il settore, con risultati superiori rispetto agli anni precedenti.

Crescono recupero dell’evasione e versamenti spontanei: risultati record per Agenzia delle Entrate e Riscossione nel 2025. Nel 2025 il sistema fiscale italiano registra risultati senza precedenti. L’attività di recupero condotta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione ha riportato nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, con un incremento di 2,8 miliardi rispetto al 2024 (+8,4%). Si tratta del dato più alto mai raggiunto, frutto sia del contrasto all’evasione fiscale sia delle attività di riscossione per conto di altri enti. Nel dettaglio, 29 miliardi di euro derivano direttamente dalla lotta all’evasione (+10,3%), mentre 7,2 miliardi sono stati recuperati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per altri enti creditori (+1,4%).🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fisco, recupero record nel 2025: incassati 36,2 miliardi

Notizie correlate

Recupero fiscale record: superati i 36 miliardiABBONATI A DAYITALIANEWS Risultato senza precedenti per le casse dello Stato Nel corso dell’ultimo anno, la somma recuperata grazie alle attività...

Fisco, Meloni “Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro”ROMA (ITALPRESS) – I venticinque anni dell'Agenzia dell'Entrate sono “un traguardo molto importante, e voglio cogliere quest'occasione per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fisco, arriva il cruscotto digitale per regolarizzare i debiti con un clic; Fisco, il nuovo cruscotto digitale semplifica il pagamento delle cartelle esattoriali; La Liguria è ricca? 25.450 il reddito medio nel 2024. Imperia penultima in Italia, dopo Genova, per crescita (+0,4). Savona non brilla (+1,5). Chi votano gli evasori?; Dpf, Melchiorre (FdI): quadro complesso ma sotto controllo, priorità a crescita, sostenibilità del debito e riforma fiscale.

Meloni rivendica il record sul fisco: Recuperati 36,2 miliardi. Caccia agli evasori, il governo acceleraGiorgia Meloni rivendica un risultato senza precedenti sul fronte del recupero dell’evasione fiscale. La presidente del Consiglio, in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni dell’Agenzia ... affaritaliani.it

Meloni, nel 2025 recupero evasione record di 36,2 miliardiLa somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro. E' il più alto dato di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022 quando il governo si è insediato. Lo ha ... ansa.it

La notizia: https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-avvio-sprint-il-730-precompilato-16-milioni-accessi-l-80percento-la-semplificata-AIo66JrCrefresh_ce - facebook.com facebook