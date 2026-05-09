Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, Matteo Moschetti non ha ripreso la corsa dopo la volata, fermato dal protocollo UCI. Si tratta del primo ritiro ufficiale di questa edizione della gara, che ha visto interrompere la partecipazione del ciclista in seguito all’applicazione delle procedure di sicurezza previste dalla federazione internazionale. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni di salute.

Si registra il primo ritiro del Giro d’Italia 2026: Matteo Moschetti non è ripartito in occasione della seconda tappa. Il velocista della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling non si è presentato al via della frazione di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo (si resta in Bulgaria, il rientro nel Bel Paese è previsto per martedì), che propone una salita di 3,9 chilometri al 6,6% di pendenza media a sedici chilometri dal traguardo, la quale potrebbe risultare decisiva anche in ottica classifica generale. Il 29enne lombardo non è riuscito a proseguire la propria avventura a causa di una commozione cerebrale, riscontrata in seguito a una serie di accertamenti medici a cui si è sottoposto dopo essere rimasto coinvolto nella maxi caduta avvenuta ieri durante la volata della tappa di apertura.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Primo ritiro al Giro d’Italia: Matteo Moschetti fermato dal protocollo UCI. Cos’è successo dopo la volata e come sta

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La rovinosa caduta a 600 metri dal traguardo di Burgas ha causato il primo ritiro di questa corsa rosa. Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) saluta la carovana dopo aver riportato una commozione cerebrale #GirodItalia #Ciclismo #Cycling x.com