Durante un concerto al Forum di Assago, la cantante ha accusato un malore improvviso che ha interrotto l'esibizione. In seguito, ha spiegato cosa sia successo prima di salire sul palco. La performance è stata poi sospesa temporaneamente mentre i medici intervenivano per assisterla. La cantante ha successivamente rassicurato i fan sulla sua condizione di salute.

L’improvviso malore di Rosalía durante il concerto al Forum di Assago, a Milano, ha lasciato migliaia di fan sorpresi e preoccupati. La cantante, nel pieno dello spettacolo, è stata costretta a fermarsi dopo aver accusato sintomi intensi, interrompendo così una serata molto attesa. A distanza di poche ore, però, è stata proprio lei a chiarire cosa è realmente accaduto, utilizzando i social per raccontare la sua versione dei fatti e rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Il caso ha aperto anche interrogativi organizzativi, soprattutto riguardo ai rimborsi dei biglietti. Durante il concerto, davanti a circa undicimila spettatori, lo spettacolo si è interrotto bruscamente al termine del secondo atto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Come sta Rosalìa dopo il malore al concerto? La cantante spiega cos’è successo davvero prima dell’esibizione

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