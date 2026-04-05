Matteo Trentin cade al Giro delle Fiandre | ricoverato in ospedale cos’è successo e diagnosi

Durante la corsa del Giro delle Fiandre 2026, un corridore italiano è caduto durante la gara e ha riportato ferite. È stato portato in ospedale per le cure del caso. La corsa ha visto altri atleti che hanno concluso la competizione con posizioni inferiori alla top-20, con Alberto Bettiol il migliore tra gli italiani. La giornata si è conclusa con una nota amara per il team azzurro.

Giornata da dimenticare per l’Italia al Giro delle Fiandre 2026. Il migliore degli azzurri è stato Alberto Bettiol, che ha chiuso fuori dalla top-20. L’unica carta da giocare per il Bel Paese, il veterano Matteo Trentin, purtroppo non ha concluso la gara a causa di una brutta caduta ed ora si trova in ospedale. Il capitano della Tudor Pro Cycling aveva sfruttato l’esperienza per trovarsi nel tentativo giusto e puntare dunque alla top-10 alle spalle dei fuoriclasse al comando. Purtroppo però, non inquadrato dalle telecamere, l’azzurro è finito in un canale insieme ad altri corridori. La caduta sarebbe stata scaturita da una fortissima folata... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Trentin cade al Giro delle Fiandre: ricoverato in ospedale, cos’è successo e diagnosi Colombia, paura per James Rodriguez: ricoverato in ospedale dopo l’amichevole con la Francia! Cos’è successo e come staBernardo Silva Juve, il portoghese non chiude la porta ma detta le condizioni: svelata la richiesta economica per l’ingaggio! Calciomercato Milan,... Rui Oliveira cade prima del Giro delle Fiandre: il ciclista perde il controllo in modo inspiegabileRui Oliveira cade da solo prima ancora che la gara del Giro delle Fiandre iniziasse. Si parla di: Ciclismo: Pogacar cade, poi vince per la prima volta la Milano-Sanremo. Fiandre, certezza Trentin: al via per la 14/a volta. E in vista c’è il rinnovo con la TudorAl Giro delle Fiandre n° 110 di domani c’è una certezza che si chiama Matteo Trentin. Trentino, 36 anni, sarà al via della Ronde per la 14/a volta, come nessuno degli altri 174 alla partenza di Anvers ... gazzetta.it Ciclismo, Matteo Trentin: 'Alcuni campioni prendono l'allenamento con calma, non Poga?ar'Tadej Poga?ar è ormai pronto a fare il suo debutto nella stagione di ciclismo 2025. Il campione del mondo inizierà il suo percorso allo UAE Tour, la corsa di casa del suo main sponsor, che prenderà il ... it.blastingnews.com