Primo premio in sostenibilità Il podcast del ‘Cannizzaro’ vince il concorso provinciale

Un podcast di quattro minuti e mezzo dedicato ai giovani ha vinto il concorso provinciale sulla sostenibilità. Il programma si concentra sul tema del riuso, utilizzando un linguaggio semplice e diretto. La trasmissione è stata premiata per aver affrontato in modo efficace l’argomento, rivolgendo il suo messaggio principalmente a un pubblico giovane. La vittoria è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un podcast di 4 minuti e mezzo che parla ai giovani, con un linguaggio semplice e diretto, del tema del riuso. Con questo progetto dal titolo “ Green Generation Ma è Usato? Economia Circolare: come rivoluzionare il tuo armadio rispettando il pianeta “, la classe 4AAMB dell’ istituto tecnico Cannizzaro di Rho ha vinto il primo premio del concorso “La città che vorrei“ di Città metropolitana e Fondazione Omd Ets per le scuole superiori. Il concorso è stata l’occasione per le scuole per riflettere sui temi dello sviluppo sostenibile. La finalità era creare un progetto partendo da una delle sei traiettorie dell’Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile: energetica, economia circolare, resiliente, ecologica, digitale e crescita economica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primo premio in sostenibilità. Il podcast del ‘Cannizzaro’ vince il concorso provinciale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Idroelettricamenteneve, alla scuola Vanoni di Morbegno il primo premio del concorso del BIMI dieci anni di Idroelettricamenteneve, il concorso del Bim riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Sondrio,... 'VerdePisa', successo e chiusura del concorso: Il Borgo vince il premio della vetrina più bellaSi è concluso con una cerimonia presso la Sala Baleari del Comune di Pisa il contest 'Verde Pisa', il concorso delle vetrine organizzato da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo premio in sostenibilità. Il podcast del ‘Cannizzaro’ vince il concorso provinciale; Il Premio per lo sviluppo sostenibile si divide in tre: c’è tempo fino al 30 giugno per partecipare; La Città che vorrei : il primo premio va al ‘Cannizzaro’ di Rho; concorso extrabio - premiazione edizione 2026 - regione campania. Primo premio in sostenibilità. Il podcast del ‘Cannizzaro’ vince il concorso provincialeRho, il riconoscimento di Città Metropolitana ai ragazzi di quarta dell’istituto tecnico Merito al loro talento e anche alla loro profonda sensibilità verso le sfide del futuro . ilgiorno.it Premio per il bilancio sostenibile: Equilibrio tra conti e ambienteBasiglio vince il premio Report di sostenibilità. I risultati di gestione delle attività svolte per il territorio, raccontati alla cittadinanza in modo chiaro, completo ed efficace, mostrando ... ilgiorno.it So che @insinnaflavio ha annunciato col cuore pieno di gioia che "Every Day in Gaza" ha vinto il primo premio nella categoria cortometraggio ai 71° David di Donatello. Nel film, un barbiere di Gaza racconta con la sua voce la sua storia e orrori e devastazioni x.com Il mio maglione filato a mano ha vinto il primo premio al MDSW! reddit