Idroelettricamenteneve alla scuola Vanoni di Morbegno il primo premio del concorso del BIM

I dieci anni di Idroelettricamenteneve, il concorso del Bim riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Sondrio, sono stati celebrati oggi a Lanzada con il gran finale dell'edizione 20252026, che ha riunito sei classi, per un centinaio di alunni, chiamati a realizzare le sculture di neve, in blocchi di tre metri cubi, dopo averle ideate e plasmate in piccoli prototipi. Nell'anno olimpico, il tema non poteva che essere legato a Milano Cortina 2026: nei laboratori ai quali hanno partecipato da novembre, guidati da un esperto, gli alunni hanno acquisito le conoscenze necessarie per realizzare un'opera ispirata agli sport invernali del futuro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Consorzio Bim, il 25 febbraio la finale di IdroelettricamenteneveMercoledì a Lanzada, sei classi di cinque scuole della provincia dovranno realizzare la loro scultura con un blocco di oltre 3 metri cubi di neve Il...

Salerno, Maria Cuono vincitrice del primo premio al Concorso Artistico Letterario "Amore"In un’atmosfera di profonda suggestione culturale, la città di Salerno ha celebrato il talento di Maria Cuono.

Discussioni sull' argomento Lanzada si prepara alla finale di Idroelettricamenteneve; Consorzio Bim, il 25 febbraio la finale di Idroelettricamenteneve; A Lanzada la finale di Idroelettricamenteneve, concorso del Bim; Idroelettricamenteneve. È arrivato il momento dei premi.

La Provincia Unica TV. . Festa sulla neve, a Lanzada, per i dieci anni del concorso destinato alle scuole che va sotto in nome di Idroelettricamenteneve. Indetto dal Bim per avvicinare i ragazzi alla cultura del rispetto ambientale e della tutela della risorsa acqu - facebook.com facebook