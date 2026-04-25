La squadra si prepara all'ultima giornata di campionato, con l’obiettivo di ottenere un risultato utile a qualificarsi per i playoff e disputare la prima partita in casa. La trasferta si svolgerà a Terni, dove i giocatori scenderanno in campo per chiudere il torneo regolare. La partita rappresenta un momento chiave per la formazione, che spera di ottenere il miglior piazzamento possibile prima dell’inizio delle fasi finali.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese si appresta a concludere la sua stagione regolare. Dopo dieci mesi di duro lavoro, che hanno già portato in dote la permanenza in serie C e la qualificazione ai playoff, le zebrette sono attese dall’ultimo impegno del campionato di serie C Sky Wifi; domani (26 aprile), infatti, la formazione bianconera farà visita alla Ternana per provare a raggiungere un traguardo che sarebbe storico, ovvero un posizionamento che garantisca la possibilità di disputare il primo turno dei playoff in casa. Per farlo, alla formazione di Birindelli servirà l’impresa di espugnare il Liberati, risultato che proietterebbe la Pianese come minimo al settimo posto, a prescindere da quelli che saranno i risultati dagli altri campi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Pianese chiude la regular season a Terni: vuole conquistare il diritto ad esordire in casa nei playoff

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