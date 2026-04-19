Milan Futuro-Varesina di Serie D la diretta della partita | LIVE News

Alle ore 15:00 si gioca allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno la partita tra Milan Futuro e Varesina, valida per il campionato di Serie D. La sfida si svolge senza la presenza di pubblico e viene trasmessa in diretta. Entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per la classifica, con i giocatori che scendono in campo per la prima frazione di gioco.

Il LIVE di Milan Futuro-Varesina, partita della 32^ giornata della Serie D 2025-2026 AC Milan News (Credits foto: Getty Images) Milan Futuro (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Zukic, Ossola, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo Varesina (3-4-3): Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Culinari, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. Allenatore: Marco Spilli Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, 32^ giornata di Serie D. Attualmente, infatti, il Milan Futuro è quinto in graduatoria, con 50 punti dopo 31 partite, a una lunghezza di distanza dalla Leon, quarta e a due dalla USD Casatese Merate, terza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Varesina di Serie D, la diretta della partita | LIVE News Notizie correlate Pisa-Milan di Serie A: la partita della ‘Cetilar Arena’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Pisa-Milan di Serie A 0-0: la partita della ‘Cetilar Arena’ in diretta | LIVE NewsPisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE News Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan Futuro-Varesina, Serie D 2025/2026: Match Preview; Tabellino partita Varesina vs Milan Futuro; Impegni esterni da brividi per Varesina e Castellanzese contro Milan Futuro e Chievo; MILAN FUTURO v VARESINA: MATCH PREVIEW. Serie D, Milan Futuro-Varesina: le formazioni ufficiali delle due squadreQueste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, gara valida per la 32^ giornata di Serie D: MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Minotti, Zukic, Tartaglia, Sala, Eletu, ... milannews.it Milan Futuro, domenica la terzultima di campionato: è il turno della VaresinaQuesta domenica, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri di Milan Futuro torneranno in campo per la terzultima giornata, la 32°, di Serie D girone B. La squadra di Mister ... milannews.it Serie D, Milan Futuro-Varesina: dove vederla in TV e streaming facebook Serie D, Milan Futuro-Varesina: dove vederla in TV e streaming x.com