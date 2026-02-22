Milan-Parma LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Il match tra Milan e Parma si è concluso con un pareggio, a causa di un gol di testa segnato nel secondo tempo. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un ritmo intenso, con occasioni da goal da entrambe le parti. I tifosi hanno seguito con attenzione ogni azione, mentre i giocatori si sono battuti su ogni pallone. La cronaca di questa sfida continua a rivelare dettagli su come si sia svolta la partita.

La diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Parma-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ASegui la diretta di Parma-Inter, partita valida per la Serie A. Napoli-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ASegui la diretta di Napoli-Parma, partita valida per la Serie A. PARMA-MILAN LIVE Segui la partita con Rinaldo Morelli! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere Genoa-Torino, Atalanta-Napoli, Milan-Parma e le altre partite di oggi in serie A; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 26ª giornata; LEÃO RIPRENDE IL COMO: 1-1 A SAN SIRO; Milan-Como 1-1 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata. Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioniIl Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Le ultime news sulle formazioni di Allegri (squalificato) ... fanpage.it Segui con noi la sfida tra Milan e Parma LIVE! https://www.milannews24.com/milan-parma-live-cronaca-tabellino-serie-a/ #Milan #Parma #SerieA #Live - facebook.com facebook Marinozzi: “Contro il Parma il Milan deve evitare di crearsi problemi da solo. All’andata …” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com