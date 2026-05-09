Negli Internazionali di tennis, prima dei match si sono esibiti artisti italiani come Brunori Sas, Noemi, Brancale e Nek. La manifestazione continua a proporre momenti musicali live, che accompagnano gli incontri di tennis. La presenza di artisti di rilievo si ripete anche in questa edizione, contribuendo a creare un’atmosfera particolare tra il pubblico. Le performance sono state inserite come parte integrante dell’esperienza degli Internazionali.

Il primo violino di questi Internazionali, si sa, è la Volpe numero 1 del ranking. Ma la musica a Roma suona non solo metaforicamente, e in quantità industriale. Al Foro Italico torna infatti Music Break, il format che si propone di unire una volta di più tennis e spettacolo: una serie di performance prima e dopo i match più importanti di giornata. Oggi, per esempio, Roma somiglierà un po’ di più a Sanremo: prima della sfida fra Sinner e Ofner si esibirà Brunori Sas, terzo nell’edizione del Festival 2025. Nell’ottica di avvicinare ancora lo sport e la grande musica, Music Break ospiterà quest’anno numerosi artisti di spessore della scena italiana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima di Sinner c'è Brunori Sas. E poi Noemi, Brancale, Nek... Agli Internazionali spopola il Music Break

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