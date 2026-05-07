Noemi Basiletti chi è l’azzurra che ha vinto la sua prima partita Wta agli Internazionali

Noemi Basiletti ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito WTA durante gli Internazionali d'Italia 2026. La giocatrice italiana ha superato il primo turno di un torneo di grande rilievo nel tennis femminile. La partita si è conclusa con la sua vittoria, segnando un passo importante nella sua carriera professionistica. La competizione si svolge nella capitale del tennis italiano e vede partecipanti provenienti da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Noemi Basiletti ha vinto la sua prima partita nel circuito Wta agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la giovane tennista azzurra ha battuto l'australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo l'interruzione per pioggia della sera prima, volando al secondo turno del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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